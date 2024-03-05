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Ростовский суд приговорил троих украинских шпионов к длительным срокам

Суд приговорил к длительным срокам трех граждан Украины за шпионаж в Мелитополе

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Gleb Garanich/Reuters

Ростовский областной суд приговорил к колонии строгого режима на сроки от 11 до 13 лет трех граждан Украины, которые собирали информацию о дислокации ВС РФ в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Ростовской области.

«Вступило в законную силу решение Ростовского областного суда в отношении трех граждан Украины, причастных к сбору в интересах противника информации о местах дислокации воинских подразделений ВС РФ и иных сведений по заданию украинской спецслужбы», — сказано в сообщении.

1 марта сообщалось, что сотрудники ФСБ в Луганской народной республике задержали жителя ЛНР, который вел шпионскую деятельность в пользу Службы безопасности Украины (СБУ).

29 февраля стало известно, что двух жителей ЛНР задержали по подозрению в шпионаже.

Днем ранее центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания в Ростове-на-Дону украинского шпиона Сергея Кривицкого.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предупредил агентов украинских спецслужб об ответственности.

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