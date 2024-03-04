Макрон заявил, что Франция не отправит солдат на Украину в ближайшем будущем

Франция не рассматривает вопрос об отправке в ближайшем будущем военнослужащих на Украину, заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью чешской газете Pravo. Об этом пишет ТАСС.

Макрон прокомментировал международную реакцию на его слова о возможном вводе военных на территорию Украину. Президент Франции пояснил, что лишь не исключил такую возможность.

«Это означает не то, что мы рассматриваем направление французских частей на Украину в ближайшем будущем, а то, что мы открываем дискуссию и раздумываем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего на украинской территории», — сказал Макрон.

До этого Эммануэль Макрон заявил, что Франция предпримет все возможные меры, чтобы Россия не одержала победу в украинском конфликте. По его словам, вопрос отправки войск Евросоюза на Украину обсуждался лидерами западных стран, но консенсус еще не достигнут. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил возможность отправки военных на Украину и подчеркнул, что Париж не примет поражения со стороны РФ.

Военный аналитик Михаил Онуфриенко позже заявил, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину — даже не попытка напугать Россию. Он заявил, что Макрон хотел показать США, «какой он исполнительный вассал».

Ранее французский политик обвинил Макрона в легкомыслии.