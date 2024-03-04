Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макрон заявил, что Франция не отправит солдат на Украину в ближайшем будущем

Макрон: Франция не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшем будущем

close
100%
Gonzalo Fuentes/Reuters

Франция не рассматривает вопрос об отправке в ближайшем будущем военнослужащих на Украину, заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью чешской газете Pravo. Об этом пишет ТАСС.

Макрон прокомментировал международную реакцию на его слова о возможном вводе военных на территорию Украину. Президент Франции пояснил, что лишь не исключил такую возможность.

«Это означает не то, что мы рассматриваем направление французских частей на Украину в ближайшем будущем, а то, что мы открываем дискуссию и раздумываем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего на украинской территории», — сказал Макрон.

До этого Эммануэль Макрон заявил, что Франция предпримет все возможные меры, чтобы Россия не одержала победу в украинском конфликте. По его словам, вопрос отправки войск Евросоюза на Украину обсуждался лидерами западных стран, но консенсус еще не достигнут. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил возможность отправки военных на Украину и подчеркнул, что Париж не примет поражения со стороны РФ.

Военный аналитик Михаил Онуфриенко позже заявил, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину — даже не попытка напугать Россию. Он заявил, что Макрон хотел показать США, «какой он исполнительный вассал».

Ранее французский политик обвинил Макрона в легкомыслии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами