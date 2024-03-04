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ЦАХАЛ сообщил об ударах по объектам «Хезболлы» в ответ на обстрелы из Ливана

Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» в ответ на обстрелы из Ливана

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Армия обороны Израиля

Израильские военные совершили контратаки по нескольким объектам шиитского движения «Хезболла» в ответ на обстрелы из Ливана, произошедшие 3 марта. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В течение дня 3 марта было зафиксировано несколько ракетных и артиллерийских обстрелов из Ливана в сторону населенных пунктов Метула, Гаджар и Малкиа на севере Израиля. В ответ истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военному зданию «Хезболла» и террористическим объектам в районе Айта-эш-Шаб, как написано в израильском пресс-релизе.

Также был проведен дополнительный удар по военному объекту «Хезболла» в районе Кфаркелы, добавили в пресс-службе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.

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