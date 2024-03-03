Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Перехваченный разговор немецких офицеров раскрыл детали доставки ракет на Украину

The Times: ракеты Scalp доставляют на Украину на Audi и бронемашинах Ridgeback

close
100%
Lewis Joly/AP

Перехваченный разговор немецких офицеров раскрыл пути доставки ракет Scalp на Украину. Об этом пишет британское издание The Times.

Сообщается, что Франция использует для этого автомобили Audi Q7, а Германия — бронемобили Ridgeback. Британские журналисты подчеркнули, что утечка этих данных поможет российской разведке.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого в Германии заявили об ущербе безопасности ФРГ из-за перехвата разговора военных.

Запись разговора была опубликована 1 марта главным редактором медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргаритой Симоньян. На ней высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали возможные поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus и потенциальную атаку на Крымский мост. Позднее канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил ее подлинность.

Ранее в ФРГ призвали проверить ИТ-инфраструктуру после перехвата разговора военных.

Все новости на тему:
Утечка разговора военных ФРГ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами