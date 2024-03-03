Перехваченный разговор немецких офицеров раскрыл детали доставки ракет на Украину

Перехваченный разговор немецких офицеров раскрыл пути доставки ракет Scalp на Украину. Об этом пишет британское издание The Times.

Сообщается, что Франция использует для этого автомобили Audi Q7, а Германия — бронемобили Ridgeback. Британские журналисты подчеркнули, что утечка этих данных поможет российской разведке.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого в Германии заявили об ущербе безопасности ФРГ из-за перехвата разговора военных.

Запись разговора была опубликована 1 марта главным редактором медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргаритой Симоньян. На ней высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали возможные поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus и потенциальную атаку на Крымский мост. Позднее канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил ее подлинность.

Ранее в ФРГ призвали проверить ИТ-инфраструктуру после перехвата разговора военных.