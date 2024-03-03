В МО Германии прокомментировали перехваченный разговор немецких офицеров

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал гипотетическим перехваченное обсуждение немецкими офицерами удара дальнобойными ракетами Taurus по Крыму. Его слова приводит Bild.

Подчеркивается, что разговор не свидетельствует о планах ФРГ передать эти ракеты Украине.

По словам немецкого министра, все обсуждаемые сценарии исключали участие Германии в конфликте.

При этом Писториус назвал публикацию разговора немецких офицеров информационной войной РФ.

Запись разговора была опубликована 1 марта главным редактором медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргаритой Симоньян. На ней высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали возможные поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus и потенциальную атаку на Крымский мост.

Ранее в ФРГ призвали проверить ИТ-инфраструктуру после перехвата разговора военных.