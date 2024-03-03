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В Киеве назвали главную проблему ВСУ при отступлении из Авдеевки

Депутат Рады Костенко: ВСУ при сдаче Авдеевки не имели оборонительных укреплений

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Станислав Красильников/РИА Новости

Секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что у украинских войск при отступлении из Авдеевки не было оборонительных укреплений, на которых можно было бы закрепиться. Об этом сообщает радио New Voice.

Депутат подчеркнул, что данная проблема стала главным фактором при сдаче города, военным было трудно переходить к обороне в данной ситуации.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что главнокомандующий Вооруженным силами Украины (ВСУ) Александр Сырский обвинил своих военачальников в ухудшении ситуации на фронте.

Накануне политолог Олег Иванников заявил, что на Сырского свалят все неудачи и заменят. Он напомнил о русском происхождении украинского командующего как об одной из причин низкой популярности Сырского в ВСУ. При этом эксперт отметил кандидатуру командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, у которого, в отличие от Сырского, остаются собственные покровители на Западе. Кроме того, Павлюк популярен в среде националистов.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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