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Шольц: Германия не отправит военнослужащих на Украину

Шольц заявил, что Германия не отправит военнослужащих на Украину

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Markus Schreiber/Pool/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления на конгрессе Партии европейских социалистов (ПЕС) в Риме выступил против отправки военных на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не будем отправлять европейских солдат на Украину. Мы не хотим войны между Россией и НАТО и сделаем все, чтобы ее предотвратить», — сообщил Шольц.

По его словам, члены НАТО не должны становиться стороной конфликта.

До этого сообщалось, что папа Римский Франциск в Ватикане принял канцлера ФРГ Олафа Шольца на аудиенции, в ходе которой обсуждалось прекращение боевых действий на Украине. Отмечается, что после аудиенции Шольц провел переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином о обсудил с ним «хорошие отношения и плодотворное сотрудничество между Святым престолом и Германией, подчеркивающие важность христианской веры в немецком обществе».

Также стало известно, что папа Римский Франциск воздерживается от активной деятельности из-за гриппа. 24 февраля аудиенции у Франциска были временно отменены из-за недомогания понтифика.

Ранее папа Римский заявил, что считает недопустимыми религиозные гонения в отношении Украинской православной церкви (УПЦ).

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