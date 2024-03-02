Названа причина кадровых перестановок в бригадах ВСУ на Восточном направлении

Неудачи украинских войск на поле боя вынудили главнокомандующего армией страны Александра Сырского принять решение о смене командиров нескольких бригад на Восточном направлении. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По словам специалиста, после сдачи донецкого города Авдеевки фронт начал «трещать» и «сыпаться». В том числе это касается Купянского направления, так как российским войскам удалось войти в запорожское село Работино.

«Что должен делать любой нормальный главком? Он должен свалить всю свою вину на своих подчиненных, сказать, что они непрофессионалы и не могут выполнять те задачи, которые он им ставит», — иронично сказал эксперт.

Как следует из слов Матвийчука, именно таким образом сейчас поступает Сырский. Полковник не исключил, что украинский военачальник будет делать «что угодно», лишь бы не попасть под горячую руку президента страны Владимира Зеленского.

«Я полагаю, что для ВСУ это (кадровые перестановки — «Газета.Ru») никакой роли не сыграет. ВСУ надо менять не командующих, а менять всю систему оперативной подготовки и всю систему снабжения», — добавил специалист.

При этом он обратил внимание, что из-за зависимости от поставок западных вооружений Киев никак не может повлиять на систему снабжения. Более того, украинские войска отказались от советской системы подготовки и начали применять методы США и Великобритании. Однако они не дают желаемых результатов, резюмировал собеседник издания.

Ранее главком ВСУ обвинил командиров бригад в провалах армии страны на восточных участках фронта.