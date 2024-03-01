В Литве прокомментировали вероятность начала войны

Вооруженные силы Литвы опубликовали в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обращение к жителям страны, в котором заявляют, что в ближайшее время война балтийской республики не угрожает.

«Войны сегодня не будет. Считаем необходимым написать об этом, так как в нашу электронную почту одно за другим приходят письма граждан с вопросом о том, когда ждать начала войны», — говорится в публикации.

По данным командования, какие-либо специфические предпосылки для начала военных действий отсутствуют. В частности, они отмечают, что перед нападением наблюдалось бы сосредоточение войск потенциального неприятеля. При этом армия утверждает, что располагает полной разведывательной картиной о ситуации у границ Литвы, и положение с 2022 года не изменилось.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на угрозу Литвы «нейтрализовать» Калининград, если страны НАТО окажутся под опасностью из-за российских военных.

Ранее Литва запретила высадку пассажиров из поездов Москва — Калининград.