Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Литве прокомментировали вероятность начала войны

ВС Литвы заверили граждан в том, что войны в ближайшее время не будет

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Литвы опубликовали в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обращение к жителям страны, в котором заявляют, что в ближайшее время война балтийской республики не угрожает.

«Войны сегодня не будет. Считаем необходимым написать об этом, так как в нашу электронную почту одно за другим приходят письма граждан с вопросом о том, когда ждать начала войны», — говорится в публикации.

По данным командования, какие-либо специфические предпосылки для начала военных действий отсутствуют. В частности, они отмечают, что перед нападением наблюдалось бы сосредоточение войск потенциального неприятеля. При этом армия утверждает, что располагает полной разведывательной картиной о ситуации у границ Литвы, и положение с 2022 года не изменилось.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на угрозу Литвы «нейтрализовать» Калининград, если страны НАТО окажутся под опасностью из-за российских военных.

Ранее Литва запретила высадку пассажиров из поездов Москва — Калининград.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами