В Минобороны России назвали число сдавшихся в плен солдат ВСУ за неделю

C 24 февраля по 1 марта в плен российским войскам сдались 16 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции.

Накануне попавший в плен украинский военнослужащий Василий Кулачук рассказал, что его мобилизовали в армию, несмотря на диагноз «раздвоение личности» и другие проблемы со здоровьем. Мобилизованный признался, что перед военным конфликтом он проходил лечение в психоневрологическом диспансере.

До этого военнослужащий ВСУ Александр Госинец заявил РИА Новости, что он попал под удар украинских беспилотников-камикадзе, когда вместе с сослуживцами сдавался в российский плен южнее поселка Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР). При этом, признался украинский солдат, российские военнослужащие оказали ему и его сослуживцам первую помощь и вытащили их с обстреливаемых украинскими войсками позиций.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.