Финляндия разрешила Украине наносить удары по России ее оружием

Украина может использовать оружие, которое предоставила ей Финляндия, для нанесения ударов по целям на территории России. Об этом заявил глава министерства обороны Финляндии Антти Хакканен, передает Newsweek.

Кроме того, он призвал Германию предоставить украинской армии ракетные системы большой дальности, «если они хотят помочь Украине победить». К этому же Хакканен призвал других союзников Украины, отправляющих вооружения.

Член парламента Финляндии Юкка Копра заявил, что Украина «должна» использовать поставляемое Финляндией оружие с целью нападения на «военные объекты на стороне России».

«В противном случае эти военные объекты будут поражены на стороне Украины», — объяснил свою позицию депутат.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что координаты для нанесения ударов по территории России Украина получает от ЦРУ.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.