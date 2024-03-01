Стало известно, какой объект ВСУ попытались атаковать дронами в Нижегородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 1 марта попытались атаковать градообразующий завод имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, к производству летело три беспилотника, однако их подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате инцидента никто не пострадал.

Предприятие входит в военно-промышленный комплекс России и является одним из крупнейших российских производителей взрывчатки и основных составляющих для боеголовок к ракетным комплексам противовоздушной обороны. В июне 2023 года его включили в санкционный список ЕС.

Накануне сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью один украинский беспилотник и перехватили три дрона ВСУ над российскими регионами. В Минобороны обратили внимание, что украинские дроны были самолетного типа. Дежурные средства ПВО оперативно сработали в Белгородской и Нижегородской областях.

В начале февраля над Нижегородской областью также сбивали украинский беспилотник. В эту же ночь системы ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над территорией России. По данным Минобороны, дроны сбили над Курской, Брянской и Орловской областями, а также Кубанью, акваторией Черного моря.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.