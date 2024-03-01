СБ ООН проведет закрытое заседание из-за атаки в Газе

Совет Безопасности ООН организует закрытое заседание из-за атаки по гуманитарному конвою в секторе Газа во время раздачи гуманитарных грузов мирным жителям. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание состоится по требованию Алжира, который в настоящее время занимает место непостоянного члена Совета Безопасности. Алжир отмечает, что будет продолжать бороться за законные права палестинского народа и добиваться полного прекращения огня в секторе Газа.

Минздрав Палестины утверждает, что израильские силы нанесли удар по ожидавшим распределения гуманитарной помощи людям в районе Ан-Наблуси. Сообщается, что число погибших возросло до 112.

До этого пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков, которые доставили гуманитарную помощь на север анклава.

Ранее ХАМАС и Израиль договорились о доставках гумпомощи.