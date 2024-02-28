В ДНР заявили, что Макрон пытается легализовать присутствие наемников на Украине

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе войск НАТО на территорию Украины являются попыткой легализовать присутствие иностранных наемников на территории Украины. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в беседе с ТАСС.

«Помимо того, что это попытка легализовать тех, кто уже там находится, попытка легализовать потери из числа иностранного контингента», — сказал Гагин.

Гагин добавил, что речь также идет о попытке прощупать своих союзников по НАТО, кто из них готов идти до конца. Реакция других стран показала, что они не готовы к этому, подчеркнул он.

До этого Эммануэль Макрон на конференции по поддержке Украины в Париже заявил, что западные союзники Украины сформировали коалицию по поставкам Украине дальнобойного вооружения. Согласно его информации, объединение создано для того, чтобы привлечь все государства, у которых есть оборонные возможности, и запустить поставки нового оружия Киеву.

Ранее в США заявили о раздражении западных лидеров словами Макрона о войсках на Украине.