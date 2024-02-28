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Российские войска уничтожили радиолокатор подсвета и наблюдения ЗРК С-300 ВСУ

МО РФ: ВС РФ уничтожили радиолокатор подсвета и наблюдения ЗРК С-300 ВСУ

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Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Российские войска уничтожили радиолокатор подсвета и наблюдения зенитно-ракетного комплекса С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов. Также были задействованы ракетные войска и артиллерия.

Вместе с радиолокатором С-300 были уничтожены склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов украинской армии, склад хранения и изготовления беспилотников. Также были поражены живая сила и военная техника.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Петровское на Авдеевском направлении.

Бойцам ВС России удалось занять более выгодные позиции и отразить 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское в Донецкой народной республике.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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