Египет доставит помощь в Газу по воздуху

Самолеты ВВС Египта хотят провести операцию по доставке в сектор Газа гуманитарной помощи по воздуху. Об этом сообщает телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария», ссылаясь на высокопоставленного чиновника.

Он подчеркнул, что так в палестинский анклав планируют доставить продукты питания и лекарства. Ожидается, что акцию реализуют совместно с Иорданией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Другой информации предстоящей операции пока нет.

В январе президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обвинил Израиль в задержке поставок гуманитарной помощи на территорию сектора Газа через КПП «Рафах».

До этого министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде призвал к устойчивому и продолжительному прекращению огня на территории сектора Газа, а также потребовал «радикальной активизации» гуманитарных усилий в палестинском анклаве.

Ранее в Израиле рассказали, сколько грузовиков с гуманитарной помощью прибыло в Газу.