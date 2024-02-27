Солдаты ВСУ имеют серьезные претензии к украинским политикам

Согласно заявлениям экс-генерального прокурора и бывшего главы МВД Украины Юрия Луценко, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выразили серьезное недовольство из-за недостатка личного состава в зоне боевых действий и обвинили в этом украинских политиков. Об этом пишет РИА Новости.

Луценко объяснил, что солдаты испытывают ненависть к чиновникам из-за нехватки рекрутов в армии.

Он отметил, что нехватка личного состава в вооруженных силах достигает критического уровня, и солдаты, отправляющиеся на фронт, первым делом спрашивают о новых призывах. Луценко подчеркнул, что его товарищи по оружию выражают ярое негодование по отношению к украинским политикам.

По мнению экс-генпрокурора, даже повальная мобилизация не спасет ситуацию, так как для подготовки новых рекрутов требуется не менее трех месяцев, а судьба Украины, по его словам, может быть решена уже в апреле — мае.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 ноября мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца — до 14 февраля 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной Рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.