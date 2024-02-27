На северо-востоке Украины произошли взрывы

В украинском городе Полтава, расположенном на северо-востоке страны, произошла новая серия взрывов. Об этом сообщает локальная газета «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Полтаве раздались звуки взрывов», — указывается в публикации.

Согласно информации украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги сейчас звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Накануне стало известно, что в Харьковской области произошла новая серия взрывов. Перед этим воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.