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Боевики девять раз обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии

ЦПВС сообщил о девяти обстрелах террористами идлибской зоны деэскалации в Сирии

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Ghaith Alsayed/AP

Террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) за сутки совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом со ссылкой на брифинг заместителя руководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирала Вадима Кулитя сообщает РИА Новости.

По словам Кулитя, позиции сирийских правительственных войск в Идлибской зоне деэскалации за прошедшие сутки обстреливались боевиками «Джебхат ан-Нусра» девять раз. Пять обстрелов пришлось на провинцию Идлиб, три — на провинцию Алеппо, один — на провинцию Латакия.

Кулить отметил, в районе Эт-Танф было зафиксировано четыре нарушения со стороны самолетов-штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции во главе с США.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России выявила в Самарской области ячейку международной террористической организации, переводившей средства боевикам в Сирии.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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