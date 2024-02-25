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Зеленский назвал число погибших военных Украины с начала СВО

Президент Зеленский заявил, что с начала СВО погибли 31 тысяча украинских солдат

С начала специальной военной операции России на Украине погибли 31 тыс. украинских солдат. Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщает «Страна.ua», он впервые официально назвал потери украинской стороны в конфликте.

«Это 31 тысяча украинцев», — ответил он на вопрос журналиста о погибших.

Цифры раненых и пропавших без вести президент Украины отказался назвать, сославшись на то, что Москва таким образом «узнает, сколько людей смогли выбраться с поля боя».

«Простите, просто не скажу этой информации [о раненых и пропавших]. На Украине есть без вести погибшие, однако это число пока не будет озвучено», — добавил Зеленский.

При этом президент Украины утверждает, что потери России составили 180 тыс. солдат с начала СВО. Он также уточнил, что прошлые обмены военнопленными с Россией показали, что в страну «вернулись живыми несколько пропавших [украинских] парней».

По оценкам американского полковника в отставке Дугласа Макгрегора, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют от 300 тыс. до 350 тыс. человек.

При этом министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что ВСУ только за январь 2024 года потеряли более 23 тыс. солдат.

Ранее украинский генерал объяснил причину провала ВСУ в Авдеевке.

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Операция на Украине
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