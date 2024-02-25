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На Украине обнаружили отсутствие носителей и инфраструктуры для ракет Taurus

Совет резервистов Украины заявил об отсутствии у ВСУ носителей для ракет Taurus

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Alf van Beem/Wikimedia Commons

Украина не имеет ни носителей, ни соответствующей инфраструктуры для использования крылатых ракет Taurus немецко-шведского производства. С таким заявлением выступил председатель совета резервистов сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Тимочко в эфире местного телеканала «Рада».

«Их (Taurus. — «Газета.Ru) невозможно быстро унифицировать с теми пусковыми установками, которые есть у Украины», — объяснил он.

При этом Тимочко отметил, что у армии есть техническая возможность пускать ракеты со шведских истребителей Gripen, однако их поставка требует дополнительного согласования и переподготовки летных экипажей.

Некоторое время назад бундестаг ФРГ не поддержал резолюцию о поставках Украине ракет Taurus, но одобрил инициативу о передаче «дополнительных дальнобойных систем и боеприпасов». Taurus подходит под это определение, но не упоминается в документе напрямую, в отличие от отклоненной резолюции. Предположительно, подобная формулировка даст Олафу Шольцу пространство для действий в вопросе военной помощи Украине и позволит передать Киеву РСЗО MARS II, а не желанные ракеты — их поставку канцлер ФРГ не поддерживает.

Ранее сообщалось, сколько немцев поддерживаю передачу Taurus Украине.

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