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Стало известно, сколько денег получила Греция за продажу боеприпасов для Украины

«Парон»: Греция получила €45 млн за продажу боеприпасов для Украины

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Depositphotos

Греция получила за продажу боеприпасов для Украины €45 млн. Об этом сообщает газета «Парон».

«В государственную казну недавно поступило около €45 млн. Эти деньги мы получили от Чехии за продажу ей 105-миллиметровых артиллерийских снарядов», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что эти снаряды Греция не использовала бы, поэтому «в какой-то момент она бы их уничтожила». Обозреватели считают, что чешская сторона приобрела их, чтобы передать Киеву.

«Они купили их, чтобы передать Украине в рамках помощи западных стран после подписания соответствующих соглашений между странами-союзниками», — подчеркивает «Парон».

До этого глава минстратегпрома Украины Александр Камышин заявлял, что потребности украинских войск в боеприпасах в условиях конфликта превышают возможности производства США и Европейского союза. Он отмечал, что Украина утроила производство вооружения и теперь в оборонной сфере работают 500 предприятий.

Ранее Зеленскому доложили о проблемах ВСУ.

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