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Минобороны РФ сообщило о новой попытке ВСУ атаковать Белгородскую область

МО РФ: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

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Alina Smutko/Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны РФ сбили над территорией Белгородской области беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков писал, что российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа в районе хутора Развильный Белгородской области.

Также вечером 24 февраля на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) обезврежены части подавленного беспилотного летательного аппарата.

Около полуночи этого же дня в Липецкой области был объявлен сигнал авиационной опасности, средства противовоздушной обороны перехватили два беспилотных летательных аппарата. Губернатор региона Игорь Артамонов уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.

Ранее американский генерал-майор Кертис Тейлор похвалил российскую артиллерию.

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