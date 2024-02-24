После отступа из села Ласточкино ВСУ лишились Северного

Украинская армия ушла из поселка Северное в Донецкой народной республике (ДНР), расположенном неподалеку от Авдеевки. Об этом доложил российский военный корреспондент Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Противник оставил поселок Северное», — сообщил журналист.

Согласно его информации, в настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) отходят к селу Тоненькое в Донецкой области республики.

По данным Telegram-канала «Военная хроника», Вооруженные силы (ВС) России взяли под свой контроль этот населенный пункт.

Незадолго до этого армия Украины доложила о выходе из поселка Ласточкино в Донецкой народной республике (ДНР), расположенном к западу от Авдеевки. По словам военнослужащих, решение об отходе было принято в связи с усилившейся угрозой для флангов украинской армии и маршрутов их снабжения.

Перед этим новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил об отступлении из Авдеевки.

Ранее военный рассказал о тактике ВСУ после отступления из Авдеевки.