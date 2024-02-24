Украинская армия покинула поселок Ласточкино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) доложили о выходе из поселка Ласточкино в Донецкой области республики, расположенном к западу от Авдеевки. Об этом сообщает местная газета «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Украинские военные сообщают об оставлении Ласточкино», — отмечается в публикации.

По словам военнослужащих, решение об отходе было принято в связи с усилившейся угрозой для флангов украинской армии и маршрутов их снабжения.

Официальных комментариев еще не поступало, дополнительной информации пока не приводится.

Незадолго до этого новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, в начале февраля сменивший Валерия Залужного, объявил об отступлении из Авдеевки. Бои за город в 600 км от Киева, в котором до спецоперации жили около 30 тыс. человек, продолжались несколько месяцев. Его называли «вторым Бахмутом» и «воротами в Донецк». Украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город было принято с целью сохранить жизни людей, а также в связи с дефицитом оружия.

Ранее военный рассказал о тактике ВСУ после отступления из Авдеевки.