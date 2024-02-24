Сирены воздушной тревоги прозвучали в шести украинских регионах

Зона воздушной тревоги распространилась на шесть регионов Украины. Об этом свидетельствуют национального ресурса по оповещению населения.

Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сирены тревоги слышны в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях республики. Указанные регионы подсвечены на онлайн-карте красным цветом.

Накануне мощные взрывы прозвучали в Одессе и в Николаеве.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.