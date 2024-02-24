В Совфеде прокомментировали заявление Киева о новом контрнаступлении

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков назвал «показухой» заявления Киева о новом контрнаступлении украинских Вооруженных сил в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению «серьезные люди» не разглашают такие вещи. Цеков считает, что из уст украинского президента такие вещи звучат как «показуха» с целью произвести впечатление на Запад.

Также сенатор подчеркнул, что министерство обороны России проанализирует заявление Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что его страна готовит новое наступление в Черном море. По его словам, новая операция ВСУ будет «сюрпризом» для России.

При этом в начале февраля американский журнал Forbes со ссылкой на свои источники в Киеве сообщил, что Вооруженные силы РФ могут начать крупное наступление в Харьковской области.

По данным источников издания, российская армия перебросила под Купянск 40 тысяч солдат, 500 танков и сотни гаубиц.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.