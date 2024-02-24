Шойгу показали трофейную западную бронетехнику

Офицеры группировки войск «Центр» представили министру обороны России Сергею Шойгу образцы зарубежной трофейной военной техники. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Как доложил министру замкомандующего войсками Центрального военного округа Евгений Циндяйкин, практически у всех западных машин есть недостаток в виде слабой проходимости. В качестве примера он привел бронетранспортер М113 производства США, отметив, что это касается почти «всех европейских машин в наших условиях».

До этого командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Андрей Мордвичев в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу сообщил, что в ходе операции по взятию Авдеевки в ДНР российские войска отбросили Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций более чем на 10 километров.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город было принято с целью сохранить жизни людей.

Вечером того же дня Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном взятии города под контроль.

Ранее в США заявили, что сдача Авдеевки может разрушить моральный дух ВСУ.