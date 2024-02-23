Южная Корея и США провели учения с истребителями F-35

Военно-воздушные силы (ВВС) Южной Кореи и США провели совместные учения над южнокорейской территорией с истребителями F-35A. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на военных.

По данным издания, американские самолеты прибыли из Японии на базу американских ВВС Осан в Пхёнтхэке 21 февраля. Журналисты отметили, что на вооружении американского воинского контингента в Южной Корее нет истребителей F-35А.

С южнокорейской стороны приняли участие F-35А, KF-16, F-15K и другие образцы авиатехники. Военные отрабатывали оборонительные действия по перехвату авиации и крылатых ракет условного противника.

21 февраля британская ракета во время испытаний упала и утонула рядом с подлодкой, где в это время находился министр обороны. В тот же день расследования инцидента потребовали в парламенте Великобритании.

Ранее британский авианосец не смог принять участие в учениях НАТО из-за поломки.