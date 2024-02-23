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Вертолеты ВС РФ уничтожили украинский пункт управления дронами в зоне СВО

МО РФ: группа Ка-52 поразила пункт управления ВСУ на Краснолиманском направлении

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Вооруженные силы РФ уничтожили украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на Краснолиманском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пилота ударного российского вертолета Ка-52.

По его словам, боевую задачу выполнила вертолетная ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Военнослужащий уточнил, что полет прошел без каких-либо особенностей и завершился успешным уничтожением заданной цели.

«Вертолет не подвел. При выходе из атаки бортовой комплекс обороны оповестил экипаж о пуске стингера. Бортовой комплекс обороны выполнил пуск тепловых ловушек и отвел ракету», — добавил источник агентства.

Отмечается, что для удара российские военные использовали неуправляемые авиационные ракеты С-8. Атака была совершена в сложных погодных условиях и с максимально близкого расстояния от объекта ВСУ.

При этом в министерстве обороны РФ уточнили, что в состав ударной группы входят разведывательный вертолет Ка-52 «Алигатор» и многоцелевой вертолет Ми-8. Им содействуют экипаж транспортно-боевого вертолет Ми-35М и группа огневой поддержки.

Ранее американский наемник пожаловался на атаки российских БПЛА в зоне украинского конфликта.

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