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В США заявили о возможных поставках Украине ракет ATACMS увеличенной дальности

В США допустили возможность поставки Украине ракет ATACMS увеличенной дальности

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Defense Ministry/Global Look Press

США допускают возможность поставки Украине ракет ATACMS увеличенной дальности. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

«Мы все еще ведем с украинцами переговоры относительно ATACMS большей дальности. Нет, никто этого не убирал со стола переговоров», — сказал он.

До этого немецкий бундестаг не поддержал резолюцию о поставках Украине крылатых ракет Taurus, но одобрил инициативу о передаче «дополнительных дальнобойных систем и боеприпасов».

Предположительно, подобная формулировка даст Олафу Шольцу пространство для действий в вопросе военной помощи Украине и позволит передать Киеву РСЗО MARS II, а не желанные ракеты – их поставку канцлер ФРГ не поддерживает.

Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) страны Юрий Игнат ранее рассказывал, что на Украине наблюдается и будет наблюдаться дефицит ракет для иностранных комплексов ПВО.

Ранее в РФ заявили об уверенности в новых поставках ракет на Украину странами Запада.

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