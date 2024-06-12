Режим повышенной готовности объявлен в дагестанском Буйнакске

В дагестанском городе Буйнакск объявили режим повышенной готовности после массового отравления загрязненной водой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в социальной сети «ВКонтакте».

«Ввести временно <...> режим «Повышенная готовность», — указывается в распоряжении.

В заявлении отмечается, что данное решение принято в целях ликвидации последствий сложной эпидемической ситуации по острым кишечным инфекциям. Уточняется, что режим будет соблюдаться с 18:00 мск 12 июня до получения особо распоряжения.

Помимо того, деятельность дошкольных учреждений и пришкольных лагерей тоже приостанавливается до особого распоряжения.

10 июня в Дагестане зафиксировали массовые обращения местных жителей в медучреждения с кишечной инфекцией. В медучреждения обратились более 270 человек с признаками острой кишечной инфекции после употребления воды из-под крана. Изначально было госпитализированы 30 человек, но позже количество обратившихся за помощью возросло до 164.

Ранее врачи назвали главные отличия ротавируса от отравления.