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Режим повышенной готовности объявлен в дагестанском Буйнакске

В Буйнакске ввели режим повышенной готовности из-за массового отравления водой

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В дагестанском городе Буйнакск объявили режим повышенной готовности после массового отравления загрязненной водой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в социальной сети «ВКонтакте».

«Ввести временно <...> режим «Повышенная готовность», — указывается в распоряжении.

В заявлении отмечается, что данное решение принято в целях ликвидации последствий сложной эпидемической ситуации по острым кишечным инфекциям. Уточняется, что режим будет соблюдаться с 18:00 мск 12 июня до получения особо распоряжения.

Помимо того, деятельность дошкольных учреждений и пришкольных лагерей тоже приостанавливается до особого распоряжения.

10 июня в Дагестане зафиксировали массовые обращения местных жителей в медучреждения с кишечной инфекцией. В медучреждения обратились более 270 человек с признаками острой кишечной инфекции после употребления воды из-под крана. Изначально было госпитализированы 30 человек, но позже количество обратившихся за помощью возросло до 164.

Ранее врачи назвали главные отличия ротавируса от отравления.

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