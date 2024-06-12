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В минобороны ФРГ обозначили сроки возможного нападения России на НАТО

Глава МО Германии Писториус: РФ сможет атаковать одну из стран НАТО с 2029 года

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Lisi Niesner/Reuters

Россия может атаковать одну из стран–участниц НАТО в 2029 году. Такое мнение высказал глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус, чьи слова передает американская газета The Washington Post.

«РФ с 2029 года будет в состоянии осуществить военное нападение на страну НАТО», — предупредил министр в ходе пресс-конференции.

Опираясь на оценки международных военных экспертов, подобная вероятность заставляет усилить немецкую армию, пояснил глава ведомства.

Он также представил новую оборонную стратегию бундесвера, включающую привлечение большего числа мужчин в ряды армии Германии.

Незадолго до этого Писториус заявлял, что ФРГ должна быть готова к войне к 2029 году. Министр считает, что Россия давно перешла на военную экономику и продолжает вооружаться, поэтому нельзя верить, что президент РФ Владимир Путин остановится у границ Украины, «если зайдет так далеко».

Ранее в Германии объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией.

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