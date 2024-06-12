Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, жители каких регионов РФ предпочитают отечественные машины

Дагестан, Ингушетия и Чечня стали лидерами по использованию российских авто в РФ

close
100%
Анар Мовсумов/РИА Новости

Лидерами по доле легковых автомобилей отечественных марок в структуре автопарка среди российских регионов стали Дагестан, Ингушетия и Чеченская республика. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В Дагестане на долю отечественных легковых машин приходится 69% парка, а на иномарки — 31%. В Ингушетии и Чечне доля отечественных автомобилей в парке составляет 64% и 63% соответственно. В Кабардино-Балкарии на легковые авто отечественных марок приходится 62% парка и в Северной Осетии — 60%.

Во всех округах РФ, кроме Северо-Кавказского, в структуре автопарка наблюдается перевес в пользу иномарок. В Приморском крае на отечественные машины приходится всего 4,5% парка, на Камчатке — 8%. В Калининградской области на авто российских марок приходится 6,5% парка легковых машин.

Ранее стало известно, что выставочный «Иж Комби» на электротяге выставили на продажу в неходовом состоянии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами