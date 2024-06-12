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Поставки оружия на Украину станут обязательными для стран НАТО

Столтенберг: поставки оружия на Украину станут обязательными для стран НАТО

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Pavel Golovkin/AP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине станут обязательными для стран НАТО. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что Вашингтон на протяжении полугода согласовывал дополнительную помощь Украине и отметил, что не все страны альянса поставили Киеву оружие.

«Если мы превратим это из добровольных поставок в обязательства перед НАТО, то, конечно, поставки станут более масштабными и надежными», — сказал он.

По его словам, в этом случае будет использоваться командная структура альянса и общее финансирование. Он отметил, что чем дольше продолжается вооруженный конфликт на Украине, тем важнее для НАТО «предсказуемость, отчетность и справедливое распределение расходов».

До этого Столтенберг заявил, что министры обороны альянса на заседании 13 июня утвердят план по выделению Украине оружия на $40 млрд в год. Генсек НАТО подчеркнул, что члены альянса должны поставлять $40 млрд военной помощи Украине ежегодно. Он отметил, что необходимо «сохранить этот минимум столько, сколько потребуется».

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО назвали условие для вступления Украины в альянс.

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