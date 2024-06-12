Поставки оружия на Украину станут обязательными для стран НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине станут обязательными для стран НАТО. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что Вашингтон на протяжении полугода согласовывал дополнительную помощь Украине и отметил, что не все страны альянса поставили Киеву оружие.

«Если мы превратим это из добровольных поставок в обязательства перед НАТО, то, конечно, поставки станут более масштабными и надежными», — сказал он.

По его словам, в этом случае будет использоваться командная структура альянса и общее финансирование. Он отметил, что чем дольше продолжается вооруженный конфликт на Украине, тем важнее для НАТО «предсказуемость, отчетность и справедливое распределение расходов».

До этого Столтенберг заявил, что министры обороны альянса на заседании 13 июня утвердят план по выделению Украине оружия на $40 млрд в год. Генсек НАТО подчеркнул, что члены альянса должны поставлять $40 млрд военной помощи Украине ежегодно. Он отметил, что необходимо «сохранить этот минимум столько, сколько потребуется».

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО назвали условие для вступления Украины в альянс.