Уралец объявил голодовку против строительства мусорного полигона в Свердловской области

В Свердловской области мужчина объявил голодовку, протестуя против запланированного строительства мусорного полигона. Об этом сообщают «Вечерние ведомости».

Житель деревни Андреевка Сысертского района запасся водой и поставил палатку около озера Щелкун, его голодовка началась сегодня в 14:00. Известно, что мужчина уже дважды устраивал одиночные пикеты у резиденции губернатора региона, но власти не стали отменять разрешение на строительство полигона компании «Экологические системы».

«К сожалению, нашли местные и региональные власти нас не слышат», — уверены участники инициативной группы против строительства мусорного полигона.

Представляющий интересы жителей Сысертского района Алексей выступает против признания нескольких земельных участков рядом с его деревней землей промышленного назначения. Он заявил, что намерен продолжать голодовку несмотря на предостережения полиции. Известно, что правоохранители обязали его «убрать средства наглядной агитации (плакаты) до 22.00», иначе голодовка будет расценена как несанкционированное публичное мероприятие.

Ранее в рисе с полей у свалки, которую годами требуют закрыть жители Кубани, нашли свинец и мышьяк.