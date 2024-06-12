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У петербуржца обгорела шея из-за пожара в его машине

Петербуржец едва не сгорел при пожаре в автомобиле

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Житель Санкт-Петербурга получил ожоги и отравление продуктами горения при пожаре в его автомобиле. Об этом сообщает spb.mk.ru.

По его данным, пожар произошел накануне в машине, припаркованной у овощебазы на Софийской улице. Пострадавший 35-летний мужчина не сумел вовремя выбраться из машины и получил ожоги шеи первой и второй степени, а также отравился продуктами горения.

Прибывшие на место врачи оказали ему помощь и доставили в больницу.

До этого в Новосибирске мужчина без одежды выбросил с балкона велосипед и попал по автомобилю. У машины поврежден бампер и разбит задний фонарь, люди не пострадали.

Ранее стало известно, что в Москве под автомобилем Mercedes нашли подозрительный предмет.

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