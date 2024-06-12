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Зеленский совершил визит в Саудовскую Аравию

Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию

Владимир Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию с официальным визитом. Об этом сообщает саудовское информационное агентство SPA.

«Владимир Зеленский и сопровождающая его делегация прибыли сегодня в Джидду с визитом», — сообщает агентство.

В аэропорту Джидды Зеленского встречали в том числе государственный министр и советник по национальной безопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан, посол Украины в королевстве и посол Саудовской Аравии на Украине.

До этого в Берлине начались задержки поездов из-за визита Владимира Зеленского на конференцию по восстановлению страны.

11 июня Зеленский прибыл в Германию на конференцию по восстановлению Украины и встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем бундестага Бербелем Басом. В конференции по восстановлению Украины участвовали представители 90 стран, в том числе, Грузии.

Ранее Зеленский призвал украинцев возвращаться на родину для восстановления страны.

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