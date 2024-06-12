Концептуальный «Иж Комби» с форума «Армия» выставили на продажу

Концептуальный автомобиль Иж CV1, который концерн «Калашников» демонстрировал на своем стенде на форуме «Армия», выставлен на продажу. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

Демонстрационный автомобиль, который в 2018 году выставлялся на форуме «Армия», представляет собой оригинальную электрическую платформу, к которой пристыкован кузов классического хетчбэка «Иж Комби», который выпускался на заводе в Ижевске с 1973 по 1997 год.

Выставочный образец получил оригинальную радиаторную решетку и светодиодную оптику, а также массивные легкосплавные диски. Автомобиль снабжен электромотором мощностью 299 л.с. и литий-ионной батареей на 90 кВтч. В объявлении о продаже машины сообщается, что она не на ходу. Серийного воплощения концепт электромобиля «Иж» также не получил.

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