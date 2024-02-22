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На Украине сообщили о получении десятков БТР M113

Минобороны Украины сообщило о получении десятков новых бронетранспортеров M113

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Десятки бронетранспортеров М113 доставлены на Украину, прибытие еще несколько сотен ожидается в ближайшее время. Об этом заявил глава министерства обороны страны Рустем Умеров, пишет РИА Новости.

«Получили новые бронетранспортеры M113, оборудованные для эвакуации раненых. Десятки эвакуационных бронемашин уже прибыли на Украину», — сказал он.

Умеров не уточнил, из какой именно страны произошла поставка бронетехники и заявил, что она уже передана Вооруженным силам Украины.

До этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что западные страны должны передать Киеву абсолютно все вооружение и технику.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что настроение властей Украины на фоне поражений на поле боя и сложностей с одобрением новой помощи Запада стало заметно хуже.

Ранее в Минобороны США рассказали о продолжающихся поставках оружия на Украину.

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