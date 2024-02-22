Медведев оценил темпы производства дронов для нужд СВО

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) за последние 1,5 года добился паритета в рамках производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для нужд специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

По его словам, до начала боевых действий производство дронов в стране было развито не очень хорошо. Однако за довольно короткий промежуток времени соответствующие предприятия нарастили темпы производства БПЛА и преодолели разрыв между количеством выпускаемых и используемых устройств.

Медведев уточнил, что теперь российские беспилотники способны действовать «во всех сегментах». В частности, речь идет о применении дронов в качестве барражирующих боеприпасов и сопровождении больших машин на поле боя.

«Поэтому я могу лишь сказать, что наш ОПК выдержал проверку специальной военной операцией, и могу поблагодарить всех, кто трудится в этом комплексе. Это на самом деле энтузиасты своего дела, настоящие патриоты», — подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности.

Также он добавил, что оборонно-промышленному комплексу страны придется продолжить активную работу даже после завершения СВО. Развитие в этом направлении необходимо, чтобы никто не задумывался о возможности посягнуть на интересы РФ.

Ранее в министерстве обороны РФ рассказали, сколько дронов за сутки используют российские войска в зоне СВО.