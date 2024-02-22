Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Медведев оценил темпы производства дронов для нужд СВО

Медведев: российский ОПК достиг паритета по выпуску БПЛА для нужд спецоперации

close
100%
Shutterstock

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) за последние 1,5 года добился паритета в рамках производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для нужд специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

По его словам, до начала боевых действий производство дронов в стране было развито не очень хорошо. Однако за довольно короткий промежуток времени соответствующие предприятия нарастили темпы производства БПЛА и преодолели разрыв между количеством выпускаемых и используемых устройств.

Медведев уточнил, что теперь российские беспилотники способны действовать «во всех сегментах». В частности, речь идет о применении дронов в качестве барражирующих боеприпасов и сопровождении больших машин на поле боя.

«Поэтому я могу лишь сказать, что наш ОПК выдержал проверку специальной военной операцией, и могу поблагодарить всех, кто трудится в этом комплексе. Это на самом деле энтузиасты своего дела, настоящие патриоты», — подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности.

Также он добавил, что оборонно-промышленному комплексу страны придется продолжить активную работу даже после завершения СВО. Развитие в этом направлении необходимо, чтобы никто не задумывался о возможности посягнуть на интересы РФ.

Ранее в министерстве обороны РФ рассказали, сколько дронов за сутки используют российские войска в зоне СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами