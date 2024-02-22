Украина в Крынках потеряла обученных в Италии и Британии морпехов

ВСУ в боях за Крынки потеряли морпехов, которые обучались в Италии и Британии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что потери касаются 35-й, 36-й, 37-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ.

«Это были очень подготовленные бойцы, они были единственными бригадами морской пехоты, многие из них проходили подготовку в Италии и Великобритании», — сказано в сообщении.

22 февраля российский военкор Юрий Котенок рассказал, что в зоне специальной военной операции ликвидирован бразильский наемник Максуэл Вукапанаво, который служил снайпером в Интернациональном легионе Украины.

В этот же день стало известно, что на Украине выдали первую лицензию, позволяющую лечить военнослужащих с помощью наркотических веществ в полевых условиях на догоспитальном этапе.

До этого майор запаса армии Украины Алексей Гетьман сказал, что ВСУ могут через два месяца остаться без артиллерийских снарядов на фоне сокращения помощи со стороны США, поэтому они начали экономнее расходовать их.

Ранее офицер СБУ раскрыл слабое место ВСУ на фронте.