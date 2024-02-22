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ВС РФ разбили пункт временного расширения ВСУ на правом берегу Днепра из «Градов»

«Грады» ВС РФ разбили пункт временного расширения ВСУ на правом берегу Днепра

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Станислав Красильников/РИА Новости

«Грады» ВС РФ разбили пункт временного расширения ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом сообщило министерство обороны России.

Сообщается, что расчет артиллеристов «Градов» служит в войсках ВДВ. По данным МО РФ, в ходе выполнения боевого задания был уничтожен взвод ВСУ.

До этого российские военные уничтожили пункт управления и склад с лодками ВСУ на берегу Днепра.

Артиллеристы получили координаты пункта от разведчиков. По данным ведомства, военные использовали 152-мм гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» и уничтожили склад, на котором хранилось восемь плавсредств противника.

Огонь корректировали с помощью беспилотника, который зафиксировал попадание и уничтожение цели. После ударов расчет замаскировал орудие и покинул огневую позицию, заключили в Минобороны.

28 декабря ВДВ России уничтожили «Ланцетами» САУ «Гвоздика» и танк ВСУ на правобережье Днепра.

Ранее десантники уничтожили склад с моторными лодками ВСУ на правом берегу Днепра.

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