ВС РФ разбили пункт временного расширения ВСУ на правом берегу Днепра из «Градов»

«Грады» ВС РФ разбили пункт временного расширения ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом сообщило министерство обороны России.

Сообщается, что расчет артиллеристов «Градов» служит в войсках ВДВ. По данным МО РФ, в ходе выполнения боевого задания был уничтожен взвод ВСУ.

До этого российские военные уничтожили пункт управления и склад с лодками ВСУ на берегу Днепра.

Артиллеристы получили координаты пункта от разведчиков. По данным ведомства, военные использовали 152-мм гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» и уничтожили склад, на котором хранилось восемь плавсредств противника.

Огонь корректировали с помощью беспилотника, который зафиксировал попадание и уничтожение цели. После ударов расчет замаскировал орудие и покинул огневую позицию, заключили в Минобороны.

28 декабря ВДВ России уничтожили «Ланцетами» САУ «Гвоздика» и танк ВСУ на правобережье Днепра.

Ранее десантники уничтожили склад с моторными лодками ВСУ на правом берегу Днепра.