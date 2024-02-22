В России заявили, что отступление ВСУ из Авдеевки было плохо организовано

Отступление украинских военных из Авдеевки под Донецком было плохо организовано. Как написало издание The Washington Post (WP) со ссылкой на опрошенных украинских военных и источники из числа американских чиновников, часть состава не успела покинуть город до того, как он перешел под контроль ВС РФ.

Источники рассказали о десятках бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые остались в российском тылу. Некоторые называют цифры в 1000 человек, но Вашингтон считает такие данные преувеличенными. По другим данным, в плену оказалось от 25 до 100 украинцев.

Украинская 110-я бригада сообщала, что действия ВС РФ сделали невозможной «эвакуацию нескольких тяжелораненых и погибших военнослужащих». Источник отметил, что военнослужащие из этой бригады были измотаны, так как у них не было ротации почти два года. В итоге они покидали позиции «без предварительной координации». По его словам, солдатам приказывали «занять позиции, которые уже были либо потеряны, либо разрушены».

Командир взвода 53-й бригады Сергей рассказал американскому изданию, что его батальон успел покинуть Авдеевку, но другие «действительно застряли» после прихода войск России. Сергей отметил плохую организацию отступления. Он добавил, что потеря города «немного сломила ребят психологически».

О российском наступлении он сказал следующее: «Много управляемых авиабомб, много авиации. Честно говоря, большинство людей в шоке от всего этого».

Командир 2-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук оценил бои в Авдеевке как «вероятно, самое тяжелое сражение» за все время конфликта. Он рассказал, что его подчиненные не спали девять дней.

Город Авдеевка расположен менее чем в 10 км к северу от Донецка.

В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки и «переходе к обороне на более выгодных рубежах». Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город, который был одним из главных укрепрайонов ВСУ у Донецка, было принято, чтобы сохранить жизни людей.

Вывод войск из Авдеевки, по данным западных СМИ, был одной из причин разногласий президента Украины с прежним главнокомандующим ВСУ. Валерий Залужный, по данным Bild, хотел вывести военных из города несколько недель назад, но Зеленский отказался и 30 декабря сам приехал в Авдеевку.

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии города под контроль.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.