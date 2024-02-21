На Западе считают, что Иран передал России сотни баллистических ракет

Иран передал на вооружение России около 400 баллистических ракет. Об этом сообщают источники информационного агентства Reuters в Иране.

«Нет причин скрывать это. Нам разрешено экспортировать оружие в любую страну, которую мы пожелаем», — заявил один из шести иранских чиновников, которые сообщили агентству эту информацию.

Еще несколько иранских чиновников заявили, что исламская республика поставила России около 400 ракет малой дальности из семейства Fateh-110. Уточняется, что речь может идти о поставках сотен ракет «Зульфикар» — это вооружение способно поражать цели на расстоянии от 300 до 700 километров.

На данный момент в Россию поставлены четыре партии ракет, в ближайшее время ожидаются новые поставки.

До этого стало известно, что Евросоюз может ввести санкции против КНДР за якобы военные поставки России.

В 2017 году Совет Безопасности ООН принял резолюции о запрете на работу граждан КНДР за рубежом, а также запрете на импорт северокорейского угля, железа, свинца и морепродуктов, а также на экспорт в КНДР нефти и нефтепродуктов из государств — членов ООН.

Ранее Иран провел запуск баллистической ракеты дальнего действия.