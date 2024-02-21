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Российские бойцы за сутки поразили технику ВСУ в 123 районах

МО: ВС РФ за сутки поразили склад и живую силу украинских войск в 123 районах

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки поразили живую силу украинских войск в 123 районах в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило российское министерство обороны, опубликовав сводку о ходе боевых действий в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, также за данный промежуток времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились одного склада горючего. Однако в заявлении не уточняется, на каком участке фронта находилось уничтоженное хранилище.

«Поражены: склад горючего, живая сила и техника ВСУ в 123 районах», — говорится в публикации.

В министерстве уточнили, что украинские объекты были уничтожены оперативно-тактической авиацией ВС РФ и ракетными войсками. Вместе с ними соответствующие боевые задачи выполняли расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллерия.

17 февраля главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский отдал приказ о сдаче донецкого города Авдеевки. Позже ситуацию прокомментировал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос, который связал потерю населенного пункта с провалом разведки страны.

Ранее в НАТО оценили положение украинских войск на поле боя.

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Операция на Украине
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