В ЕР предложили освободить от срочной службы добровольцев со стажем от полугода в СВО

Рабочая группа по специальной военной операции предложила освободить от последующего прохождения срочной службы добровольцев, не меньше полугода находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«Рабочая группа по СВО направила очередной доклад президенту. В нем предлагаем... освободить от последующего прохождения срочной службы добровольцев со стажем от полугода в СВО», — написал Турчак.

В январе этого года президент России Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство страны изменений, предусматривающих предоставление льгот родственникам участников боевых действий.

В декабре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому с 1 января 2024 года будут проиндексированы отдельные выплаты военным и сотрудникам ряда федеральных органов исполнительной власти, уволенным с воинской службы и проходившим военные сборы.

Ранее Путин назвал размер средней зарплаты бойцов СВО.