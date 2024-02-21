Израиль нанес удар по Сирии

Армия Израиля атаковала район Кфар-Суса на юго-западе столицы Сирии Дамаска. Об этом сообщает агентство SANA.

По данным агентства, авиаудар пришелся на жилой дом. Предварительно, есть пострадавшие.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

В пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что военные вели артиллерийский огонь для устранения угрозы в районах Альма-эль-Хаиб и Аль-Дахира на юге Ливана.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.