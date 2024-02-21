Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев заявил, что Крынки стали символом бездушия президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

«Крынки стали символом бездушия и безразличия Зеленского к украинским гражданам, призванным в ВСУ и брошенным ... во имя политической авантюры киевского режима», — сказал Ниметуллаев.

Он добавил, что Зеленский отрабатывает деньги западных покровителей и действует им в угоду. Но с другой стороны, отметил Ниметуллаев, Крынки являются символом героизма, самоотдачи и подвига российских военных, которые встали на защиту мирного населения.

До этого Telegram-канал «Херсонский вестник» сообщал, что попавшая в плен к российским военным женщина-боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказала о своем спасении.

Украинка пояснила, что пошла служить, чтобы заработать, так как муж еще в начале 2022 года пропал без вести.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.