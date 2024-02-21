На Украине народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что ни в Северодонецке, ни в Лисичанске, ни в Бахмуте, ни в Авдеевке почти не было укреплений. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Генералы не спланировали и не проконтролировали. В отчетах иначе, конечно», — считает Безуглая.

При этом нардеп добавила, что «как-то системно» пытались делать только в Бахмуте.

«Но получилось несистемно, например, когда наши отходили на восточном берегу города (за рекой Бахмуткой), то становились за укреплениями, а не на подготовленных рубежах», — говорится в сообщении.

По информации Безуглой, в Бахмуте доты поставили на «западном въезде в город, чтобы начальство видело». Но российская армия наступала с востока.

Также она добавила, что в Бахмуте на ликвидацию российского прорыва с востока отправили неопытную бригаду, из военного руководства никто к ней не присоединился.

До этого в США заявили, что сдача Авдеевки может разрушить моральный дух ВСУ. Западные чиновники и украинские военные отмечают, что в результате боестолкновений за Авдеевку «сотни украинских военнослужащих могли быть захвачены в плен», что представляет собой «катастрофическую потерю» для украинской армии. Согласно американским официальным лицам, украинцы испытывает упадок духа из-за неудач на фронте и изменений в военном руководстве. Потеря контроля над Авдеевкой может оказаться событием «более значимым», чем предполагалось изначально.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.